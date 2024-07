Motorradfahrer retten in Guttannen BE Automobilisten aus Stausee

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein Autolenker ist am frühen Freitagabend in Guttannen BE mit seinem Fahrzeug in den Räterichsbodensee gefahren. Motorradfahrer bargen den Verunfallten aus dem sinkenden Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Der Verunfallte sei in ein Spital geflogen worden, heisst es. Das Auto habe im Verlauf des Abends mit Unterstützung eines Pneu-Krans aus dem Stausee geborgen werden können.

Warum der Autolenker um 18.30 Uhr mit einem Wehrstein kollidiert und dadurch von der Fahrbahn abgekommen sei, sei noch nicht geklärt, heisst es. Die Grimselpassstrasse war während der medizinischen Versorgung des verletzten Lenkers sowie der Bergung des Unfallautos gesperrt.