Musik von Udo Jürgens erinnert Michelle Hunziker an Kindheit

Keystone-SDA

Die Musik von Udo Jürgens versetzt Michelle Hunziker zurück in ihre Kindheit. Bei der Tribute-Show für den vor fast zehn Jahren verstorbenen Sänger, die Hunziker moderierte, gab es einen besonders emotionalen Moment. Diesen hat sie als Tattoo verewigt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Gemeinsam mit ihrer 27-jährigen Tochter Aurora sang Michelle Hunziker das Lied «Liebe ohne Leiden. «Jenen Song, den Udo früher zusammen mit seiner Tochter gesungen hat», sagt Hunziker in einem am Dienstag online veröffentlichten Gespräch mit «Blick».

Der gemeinsame Auftritt hat die beiden so berührt, dass sie den Titel des Liedes auf ihrer Haut verewigten. «Ich hatte Aurora versprochen, dass wir uns ein gemeinsames Tattoo stechen lassen würden», sagt die 47-Jährige. Die Sendung und die Begegnung mit der Tochter von Udo Jürgens, Jenny Jürgens, habe sie dazu inspiriert.

Die Botschaft des Lieds möge Hunziker besonders gerne. «Denn was kann ein Elternteil seinem Kind Schöneres wünschen als Liebe ohne Leiden», sagt die Schweiz-Italienerin. Ihre Tochter Aurora, die eigentlich kein Deutsch spricht, habe den Song einstudiert und darauf verzichtet, ihren Teil auf Italienisch zu singen, erzählt die stolze Mutter.

Ein Mantra gegen das Älterwerden

Mit dem Musiker verbindet die Entertainerin aber nicht nur einen Mutter-Tochter-Moment. Als Kind habe sie mit ihrem Vater die Sendung «Tom und Jerry» geschaut und zu Jürgens› «Vielen Dank für die Blumen» mitgesungen. Auch «Mit 66 Jahren» habe ihr Vater immer wieder gesungen. Das sei sein «Mantra gegen das Älterwerden» gewesen, sagt die 47-Jährige.

Am 21. Dezember 2014 brach Udo Jürgens, gerade 80 Jahre alt geworden, bei einem Spaziergang bei Zürich plötzlich zusammen und starb. An sein Vermächtnis gedenkt die Tribute-Show «Udo Jürgens Forever». Sie wird am 23. Dezember auf SRF 1 ausgestrahlt, wie «Blick» schreibt. Hunziker moderierte die Galashow zusammen mit Popsänger Sasha.