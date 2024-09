Mutmasslicher Mörder einer Schweizerin auf Mallorca in U-Haft

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Gericht in Manacor auf Mallorca hat Medienberichten zufolge gegen einen des Mordes an seiner Schwiegermutter verdächtigen Mann Untersuchungshaft angeordnet. Dem 47-jährigen Portugiesen wird vorgeworfen, am Mittwochabend seine aus der Schweiz stammende Schwiegermutter in deren Haus mit Faustschlägen und Fusstritten umgebracht zu haben. Medienberichten zufolge soll der Portugiese ausser sich geraten sein, weil kein Bier mehr im Kühlschrank gewesen sei.

Der Mann sass seither in Polizeigewahrsam, wie die Inselzeitungen «Mallorca Zeitung» und «Mallorca Magazin» unter Berufung auf Justizkreise berichteten. Die Justiz auf der spanischen Ferieninsel reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Unklar ist, ob der Mann die Tat gestanden hat.

Die Zeitung «Última Hora» berichtete, die Tochter des Opfers habe sich bereits im Juni vergangenen Jahres von dem Mann getrennt und ihn ausserdem wegen geschlechtsspezifischer Gewalt angezeigt. Der 47-Jährige habe sich aber geweigert, aus dem Haus auszuziehen. Dort habe er deshalb bis zuletzt mit seiner Ex-Partnerin und der Schwiegermutter gelebt.