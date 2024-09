Mutmasslicher Mörder von Schweizerin auf Mallorca in U-Haft

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Wegen mutmasslichem Mord an seiner Schweizer Schwiegermutter hat ein Gericht auf Mallorca einen 47-jährigen Portugiesen in Untersuchungshaft gesetzt. Das berichteten Medien auf der spanischen Mittelmeerinsel.

Dem Mann wird vorgeworfen, am Mittwochabend die 74-Jährige in deren Haus mit Faustschlägen und Fusstritten umgebracht zu haben – angeblich, weil kein Bier mehr im Kühlschrank war.

Der Mann sass seither in Polizeigewahrsam, wie die Inselzeitungen «Mallorca Zeitung» und «Mallorca Magazin» unter Berufung auf Justizkreise berichteten. Die Justiz auf Mallorca reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Unklar ist, ob der Mann die Tat gestanden hat.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in Bern bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag lediglich, «dass eine Schweizer Bürgerin in Spanien Opfer eines Tötungsdelikts wurde».

Die Zeitung «Última Hora» berichtete, die Tochter des Opfers habe sich bereits im Juni vergangenen Jahres von dem Mann getrennt und ihn ausserdem wegen geschlechtsspezifischer Gewalt angezeigt. Der 47-Jährige habe sich aber geweigert, aus dem Haus nahe dem Küstenort Colònia de Sant Jordi rund 50 Kilometer südöstlich der Inselhauptstadt Palma auszuziehen. Dort habe er deshalb bis zuletzt mit seiner Ex-Partnerin und der Schwiegermutter gelebt.