Nemo lässt Silvestershow am TV krankheitsbedingt platzen

Keystone-SDA

Das Schweizer Eurovision-Siegertalent Nemo (25) hat seinen geplanten Auftritt bei der ZDF-Silvestershow "Willkommen 2025" krankheitsbedingt abgesagt. Dies bestätigte das Management des non-binären Stars gegenüber dem "Blick". Weitere Details dazu gab es nicht.

(Keystone-SDA) Nemo hatte am 26. Dezember einen Open-Air-Auftritt im Zauberwald in der Lenzerheide GR. In den sozialen Medien postete das Bieler Musiktalent am Tag nach dem Auftritt Bilder einer Schlittenfahrt mit seinem Team. Zu Silvester war es dann offenbar krank.

Nemo hatte 2024 mit dem Song «The Code» den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen und war für die grosse Silvester-Veranstaltung am Brandenburger Tor in Berlin angekündigt worden. Es traten Künstler wie Schlagerstar Maite Kelly (45), Rap-Queen Shirin David (29) und der Neue-Deutsche-Welle-Interpret Peter Schilling (68) auf.

Nemo plant für 2025 ein neues Album und startet am 7. März eine Europa-Tournee. Diese soll im Mai während der ESC-Woche in Zürich enden.