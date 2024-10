Nepalesischer Rekord-Bergsteiger wird in Heimat wie Held empfangen

(Keystone-SDA) Der 18-jährige Nepalese Nima Rinji Sherpa hat als bislang jüngster Bergsteiger alle Achttausender bezwungen, in seiner Heimat ist er jetzt wie ein Held empfangen worden. Tausende von Menschen begaben sich zum Internationalen Flughafen der Hauptstadt Kathmandu, um den jungen Kletterer zu begrüssen, wie «The Himalayan Times» und andere nepalesische Zeitungen berichteten. Nima Rinji habe eine «triumphale Rückkehr» erlebt. Unter den jubelnden Menschen waren auch Familienangehörige und Unterstützer des 18-Jährigen.

Nima Rinji war zuvor aus Tibet zurückgekehrt, wo er in der vergangenen Woche zusammen mit seinem Kletter-Partner Pasang Nurbu Sherpa den Gipfel des 8.027 Meter hohen Shishapangma erreicht hatte. Es war der niedrigste und für den Nepalesen zugleich letzte in der Reihe der 14 höchsten Berge der Erde, die er in den vergangenen zwei Jahren bestiegen hatte. Der Erste in der Reihe war im September 2022 der Manaslu.

«Konsequent bestiegen»

«In den darauffolgenden zwei Jahren und zehn Tagen bestieg er konsequent einen gewaltigen Gipfel nach dem anderen», schrieb der Organisator der Achttausender-Tour, Seven Summit Treks, in den sozialen Medien. Nima Rinjis Leistung wurde auch vom nepalesischen Bergsteigerverband bestätigt, der dem Kletterer gratulierte.

Weltweit seien Sherpas als Bergführer bekannt, wurde Nima Rinji im März auf der Landes-Website für Nepal des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) zitiert. «Ich will diese Wahrnehmung ändern.» Sherpas sind eine ethnische Gruppe aus der Region, deren Angehörige häufig als Führer und Träger für Bergsteiger aus dem Ausland arbeiten.