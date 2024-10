Neuer SNB-Präsident hält geopolitische Risiken für sehr hoch

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Am Dienstagabend hat Martin Schlegel im Tessin seinen ersten Auftritt in seiner neuen Funktion als Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) absolviert. Bei einem Referat in Bellinzona warf Schlegel auch einen Blick auf die globale Wirtschaftslage.

«Die geopolitischen Risiken sind sehr hoch», sagte Schlegel im Rahmen eines Besuchs der Tessiner Kantonalbank in Bellinzona. Deshalb gehe die Nationalbank von einem «verhaltenen Wirtschaftswachstum» in den kommenden Quartalen zu.

Insgesamt rechne die SNB im laufenden Jahr mit einem BIP-Wachstum von 1 Prozent. Dieser Wert liege tiefer als der langjährige Durchschnitt, erklärte Schlegel.

Wie der Vorsteher des Tessiner Finanz- und Wirtschaftsdepartements Christian Vitta einleitend festhielt, war Martin Schlegel bereits vor seiner Ernennung zum neuen SNB-Präsidenten ins Tessin eingeladen worden. Dass er nun in seiner neuen Funktion hier sei, erfülle den ganzen Kanton Tessin mit «grossem Stolz».