Niederlande: Suche nach vermissten Deutschen in der Maas abgebrochen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Niederländische Einsatzkräfte haben die Suche nach zwei vermissten Männern aus Deutschland in der Maas abgebrochen. Am Dienstag solle über die Fortsetzung der Suche entschieden werden, teilte die Polizei am Montag auf X mit. Die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahre waren am Sonntag bei Venlo nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen in den Fluss gesprungen, nachdem ein Handy ins Wasser gefallen war. Sie waren nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei vermutet, dass sie von der starken Strömung mitgerissen wurden.

Zwei Tage lang hatten Polizei und Feuerwehr mit Spezialapparaten nach den jungen Männern gesucht. Auch ein 36 Jahre alter Niederländer war ins Wasser gesprungen, er konnte jedoch wieder das Ufer erreichen.