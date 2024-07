Oberes Maggiatal wieder mit Strom und Mobilfunk versorgt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Im oberen Maggiatal ist das bei den Unwettern vom Wochenende zerstörte Strom- und Mobilfunknetz grösstenteils wieder hergestellt worden. Dies teilte der Tessiner Notfallstab am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Lediglich in Mogno und in Piano di Peccia bestünden noch Probleme mit der Elektrizitätsversorgung, erklärte der Kommunikationschef des Tessiner Notfallstabs Renato Pizolli. Ansonsten funktionierten Strom- und Mobilfunknetz wieder gut in der von Unwettern schwer getroffenen Region.