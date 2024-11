Olympisches Museum sammelt in Paris 200 Objekte von Athleten

Das Olympische Museum hat seine Sammlung während der Olympischen Spiele in Paris um mehr als 200 Objekte erweitert. Die meisten Trophäen stammen aus Spenden von Athleten und wurden vor Ort gesammelt.

(Keystone-SDA) Zu diesen Glanzstücken gehören die Ausrüstungen mehrerer Goldmedaillengewinner der Pariser Spiele, darunter der Schläger von Novak Djokovic, das Trikot der brasilianischen Kunstturnerin Rebeca Andrade, die Schuhe des Ringers Mijain Lopez oder der Basketball des US-amerikanischen Teams aus dem Finale.

Das Olympische Museum sammelte jedoch nicht nur sportliche Gegenstände, sondern auch Kleidung, die bei der Eröffnungs- und Schlussfeier getragen wurde. Dazu gehört das Outfit «Golden Voyager» des Walliser Designers Kevin Germanier.

Warten vor Umkleidekabine

Seit den Olympischen Spielen 1984 erwirbt das Olympische Museum Artefakte direkt vor Ort. In Paris waren drei Personen vollzeit damit beschäftigt, die Athleten in den Stadien, Hotels oder im Olympischen Dorf anzusprechen. «Bei Novak Djokovic zum Beispiel mussten wir nach dem Finale mehrere Stunden vor seiner Umkleidekabine warten, bis wir seinen Schläger abholen konnten», erzählte Yasmin Meichtry, die stellvertretende Direktorin des Museums, am Dienstag bei der Präsentation einer Auswahl der gesammelten «Trophäen».

Die Arbeit beginne jeweils sechs Monate vor den Wettkämpfen, mit Kontakten zu den Sportverbänden, den nationalen olympischen Komitees und den Managern der Sportler, erklärte Meichtry.

Anschliessend werde eine «Idealliste» der Anschaffungen erstellt, die die Namen «grosser Stars» enthalte, von denen das Museum ein Objekt mitbringen möchte, aber auch Artefakte, die «eine Geschichte erzählen» oder in seinen Sammlungen kaum vertreten sind. Eine Lücke, die das Olympische Museum in Paris insbesondere in den künstlerischen Disziplinen (Synchronschwimmen, rhythmische Sportgymnastik) oder in den neuen olympischen Sportarten (Breaking, Skateboarding, Surfen) zu schliessen versucht hat.

Bisher wurden im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Paris 209 Objekte aus 27 verschiedenen Sportarten gesammelt. Die Akquisitionen gehen jedoch auch nach dem Ende der Spiele weiter: «Am Montag haben wir erfahren, dass wir einen Badeanzug von Léon Marchand erhalten werden», dem Superstar der Schwimmwettbewerbe, berichtete Meichtry.

In Dauerausstellung zu sehen

Die verschiedenen Objekte müssen nun inventarisiert und fotografiert werden. Ein Teil von ihnen wird ab dem nächsten Jahr in der Dauerausstellung des Museums der Öffentlichkeit präsentiert. Einige werden für temporäre Ausstellungen verwendet, andere werden an andere Institutionen ausgeliehen.

Insgesamt beherbergt das Lausanner Museum über 90’000 Objekte, die 120 Jahre Olympismus nachzeichnen. Etwa 1500 davon sind in der Dauerausstellung zu sehen.