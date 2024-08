Opfer von Tötungsdelikt ist 75-jährige Anwohnerin

(Keystone-SDA) Beim Opfer eines Tötungsdelikts in Basel am Donnerstag handelt es sich laut der Staatsanwaltschaft um eine 75-jährige Anwohnerin. Sie war am Nachmittag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Breite-Quartier tot aufgefunden worden.

Die unbekannte Täterschaft war nach dem Vorfall zunächst weiter flüchtig, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in der Nacht auf Freitag mitteilte. Wie die Frau getötet wurde, war ebenfalls vorerst offen.

Zuvor war der Polizei von einer Anwohnerin ein Mann gemeldet worden, der sich in der Liegenschaft verdächtig verhalten habe. Die Polizei sperrte daraufhin am Nachmittag das Gebiet um den Tatort grossräumig ab. Um den genauen Tathergang und die Identität der Täterschaft zu ermitteln, setzte die Polizei eine Sonderkommission ein. Sie suchte Zeugen.