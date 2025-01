Oscar-Nominierungen: «Emilia Pérez» vorne

Keystone-SDA

Der Musical-Thriller "Emilia Pérez", das Drama "Der Brutalist" und das Musical "Wicked" gehen mit den meisten Nominierungen in die diesjährige Oscar-Verleihung.

(Keystone-SDA) «Emilia Pérez» wurde 13 Mal nominiert, «Der Brutalist» und «Wicked» jeweils 10 Mal, wie die Veranstalter mitteilten.

Auch der Vatikan-Thriller «Konklave» des in Deutschland geborenen Regisseurs Edward Berger ist mit acht Nominierungen einer der Spitzenkandidaten. Das Drama «Die Saat des heiligen Feigenbaums» des in Hamburg lebenden iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof wurde für Deutschland in der Sparte International Feature Film nominiert.

Zu den nominierten Schauspielern und Schauspielerinnen gehören Adrien Brody, Timothée Chalamet, Ralph Fiennes, Cynthia Erivo und Demi Moore. Die Oscar-Verleihung ist für den 2. März geplant.