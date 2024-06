Palästinenser: Mehrere Tote bei Angriffen im Gazastreifen

(Keystone-SDA) Bei Einsätzen der israelischen Armee im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge am Freitag mehrere Menschen getötet worden. Rund 20 Palästinenser seien bei Angriffen im gesamten Küstengebiet ums Leben gekommen, hiess es aus medizinische Kreisen vor Ort.

Demnach soll es sich bei den meisten Todesopfern um Zivilisten handeln. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Israels Armee teilte am Freitag auf Anfrage mit, ihren Einsatz zur Zerschlagung der Terrororganisation Hamas fortzusetzen. Das Militär bemühe sich dabei darum, Schaden von Zivilisten fernzuhalten.

Laut dem Militär dauern die Einsätze im Zentrum sowie im Süden des Gazastreifens an. In der Nacht auf Freitag sei ein Raketenabschussort des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) in einem Gebiet in der Stadt Chan Junis getroffen worden, das als humanitäre Zone ausgewiesen ist. Die Abschussstelle befand sich demnach an einem Ort, an dem viele Zivilisten Schutz vor den Kämpfen im Gazastreifen gesucht hätten. Es seien Massnahmen getroffen worden, um Schäden von ihnen fernzuhalten. “Terrororganisationen im Gazastreifen platzieren weiterhin Waffen und terroristische Infrastruktur inmitten der Zivilbevölkerung, gefährden diese und nutzen sie als menschliche Schutzschilde”, hiess es von der Armee.

Auch in Rafah gehen die Kämpfe den Angaben nach weiter. “Die Truppen eliminieren weiterhin Terroristen im Nahkampf”, teilte das Militär in einer Erklärung weiter mit. Israelische Soldaten hätten in der Stadt nahe der Grenze zu Ägypten auch weitere Tunnel entdeckt. Im zentralen Teil des Küstengebiets seien zudem mehrere Terroristen getötet worden.

Die Angaben der Armee liessen sich ebenfalls nicht unabhängig verifizieren.

Das Militär gab am Freitag auch bekannt, dass am Donnerstag zwei Soldaten bei Kämpfen im Gazastreifen getötet wurden.

Am Donnerstag und Freitag gab es in israelischen Orten in der Nähe des Gazastreifens erneut Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Am Donnerstagabend tötete ein Raketeneinschlag israelischen Medien zufolge mehrere Kühe in einem Stall. Berichte über verletzte Menschen gab es zunächst an beiden Tagen nicht.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker mit mehr als 1200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seit Kriegsbeginn mindestens 37 431 Menschen im Gazastreifen getötet und weitere 85 653 verletzt. Die Angaben unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten und lassen sich nicht unabhängig verifizieren.