Parlamentswahl in Rumänien begonnen – Rechtsextreme im Fokus

Überschattet von Kontroversen um die Präsidentenwahl in Rumänien stimmen die Bewohner des östlichsten EU-Staates heute über die künftige Zusammensetzung ihres Parlaments ab. Nach dem überraschenden Erfolg eines russlandfreundlichen Rechtsextremisten in der ersten Runde der Präsidentenwahl vor einer Woche könnte das rechte Lager womöglich auch in der Volksvertretung erstarken. Fast 19 Millionen Berechtigte sind zur Wahl aufgerufen. Die Wahllokale schliessen um 20.00 Uhr (MEZ), am späten Abend werden erste Hochrechnungen erwartet.