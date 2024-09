Passtrassen nach Schneefällen gesperrt

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Kaltfront hat die Schneefallgrenze in der Schweiz in der Nacht auf Freitag unter 2000 Meter über Meer sinken lassen. In der Folge waren am frühen Morgen mehrere Pässe gesperrt.

Nicht befahren werden konnten gemäss der Website des Touring-Clubs der Schweiz (TCS) kurz vor 08.00 Uhr Furka, Gotthard, Grimsel, Klausen, Nufenen, Oberalp und Susten. Auf mehreren weiteren Passstrassen lag demnach Schnee, unter anderem am Albula, am Bernina, am Jaun, am Maloja und auf der Strasse über die Vue-des-Alpes.

Ansonsten verzeichnete der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse keine grösseren Einschränkungen im Strassenverkehr wegen der Schneefälle, wie er auf Anfrage mitteilte.