Pelosi unterzieht sich Hüft-OP in US-Klinik in Landstuhl

Die US-Politikerin Nancy Pelosi hat sich in der US-Militärklinik in Landstuhl einer Hüftoperation unterzogen. Sie sei auf dem Weg der Besserung, teilte ihr Sprecher Ian Krager mit. Die 84 Jahre alte Demokratin freue sich über die Gebete und guten Wünsche. Medienberichten zufolge war die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Luxemburg auf einer Treppe gestürzt. Sie war dort mit einer Delegation des Kongresses unterwegs. Pelosi sitzt weiter als Abgeordnete im Repräsentantenhaus - sie gilt als eine der einflussreichsten Politikerinnen ihrer Partei.