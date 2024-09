Pferdesportzentrum IENA in Avenches VD feiert 25-jähriges Bestehen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Das Pferdesportzentrum Institut Equestre National d’Avenches (IENA) hat mit einem Pferdefestival sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 15’000 Pferdeliebhabende wohnten am Wochenende den diversen Veranstaltungen bei, darunter auch Bundesrat Albert Rösti.

Rund 500 Pferde und fast ebenso viele Reiterinnen und Reiter demonstrierten an zwei Wochenenden den Pferdesport in seiner ganzen Breite, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten. Die Sportveranstaltungen auf der 142 Hektar grossen Anlage waren ausnahmslos gratis und boten einen Einblick in die Vielfalt des Pferdesports mit Rennen, Springen oder Dressur.

Mit seiner Qualität der Infrastrukturen und der ausserordentlichen Grösse, aber auch seinen Werten, sei IENA eine einmalige Gelegenheit für die nachhaltige Entwicklung der Pferdesportkultur, wurde Jean-Pierre Kratzer, Präsident und Gründer von IENA, in einer Mitteilung zitiert. Die Installationen seien ideal für Trainings und Wettkämpfe, aber auch für das Wohlbefinden der Pferde, sagte Bundesrat Rösti gemäss Mitteilung.