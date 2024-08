Pilatus baut neues Werk in Florida

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Pilatus baut in Florida einen neuen Standort. Am Sarasota Bradenton International Airport will der Stanser Flugzeughersteller auf 17 Hektaren ein Verkaufs- und Servicezentrum errichten. Finanzielle Angaben zum Bau werden in der Mitteilung vom Dienstag nicht gemacht.

Am neuen Standort würden zu Beginn über 50 Mitarbeitende beschäftigt, die sich um den Verkauf, Service, die Konstruktion und die Auslieferung von Pilatus-Flugzeugen im Südosten der USA kümmerten. Die Anlage werde voraussichtlich Mitte 2026 betriebsbereit sein.

Ein weiterer Ausbau sieht dann auch die Endmontage von Flugzeugen vor, die nach Nord- und Südamerika ausgeliefert werden. Im endgültigen Ausbau könnten bis zu 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Werk beschäftigt sein, heisst es.

Die USA ist den Angaben zufolge der grösste Markt des Flugzeugherstellers. In Nord- und Südamerika zusammen sind bereits 2250 Pilatus-Flugzeuge im Einsatz. 2023 erzielte das Unternehmen knapp die Hälfte des Umsatzes in Amerika. Bestseller sind gemäss Mitteilung die Modelle PC-12 und PC-14.

Auswirkungen auf die bestehenden Arbeitsplätze am Hauptsitz in Stans habe der zusätzliche Standort nicht. Pilatus werde auch in Zukunft “hohe finanzielle Mittel in einen nachhaltigen Denk-, Werk- und Ausbildungsplatz Schweiz investieren”, hiess es weiter.