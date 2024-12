Polizei fischt Betrunkenen aus der eiskalten Tamina in Bad Ragaz SG

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter Mann ist am Samstagabend in Bad Ragaz SG auf der Dorfpromenade in das eiskalte Wasser der Tamina gestürzt. Der Mann hatte Glück im Unglück: Diverse Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und fischten den 66-Jährigen aus dem Fluss.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann fiel gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen von Sonntag nach acht Uhr Abends in der Dunkelheit in den kanalisierten Fluss. Gemäss den hydrologischen Daten auf der Kantonswebseite betrug die Wassertemperatur 3 bis 4 Grad. Die Lufttemperatur lag ebenfalls in diesem winterlichen Bereich.

Dank einer Drittperson, die das gefährliche Missgeschick bemerkte und die Rettungskräfte alarmierte, kam der Senior glimpflich davon. Nebst Patrouillen der Kantonspolizei und der Feuerwehr standen auch die Rettung sowie die Fliesswasserrettung im Einsatz.

Nach der Bergung wurde der Mann zur Kontrolle ins Spital überführt. Weitere Angaben zum Unglücksraben und wie er in den Fluss fiel, machte die Polizei vorerst nicht.