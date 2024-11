Polizei nimmt drei Personen nach Überfall in Martigny VS fest

Keystone-SDA

Nach dem Raubüberfall auf den SBB-Schalter in Martigny VS von vergangener Woche hat die Kantonspolizei Wallis drei mutmassliche Täter festgenommen. Es handelt sich um zwei Marokkaner im Alter von 33 und 38 Jahren sowie eine Marokkanerin im Alter von 32 Jahren.

(Keystone-SDA) Die Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft hätten zur Verhaftung von drei Personen am Samstag in einer Wohnung in Martigny geführt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mit. Einer der beiden Männer wird verdächtigt, am Vortag der Festnahme das SBB-Personal des Schalters am Bahnhof bedroht zu haben.

Der Täter floh er anschliessend mit einer Beute in unbekannter Höhe. Beim Überfall wurde niemand verletzt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein.

Weitere Informationen zum Fall wollte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben. Nach ihren Angaben vom vergangenen Freitag hielt sich eine zweite Person während des Überfalls vermutlich in einem Fahrzeug in der Nähe des Bahnhofs auf.