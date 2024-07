Pride Romande: Tausende ziehen durch Martigny VS

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Tausende Menschen sind anlässlich der Pride Romande am Samstag durch die Strassen von Martigny (VS) gezogen. Unter sengender Sonne forderten sie das Recht, “sich selbst zu sein, überall”, das Motto des diesjährigen Anlasses.

Am frühen Nachmittag versammelte sich auf dem Place du Manoir eine bunte Menschenmenge mit Federn, Pailletten und LGBT+-Pride-Flaggen, die sich in einer festlichen und entspannten Atmosphäre zu Musik und Trommelrhythmen bewegte. Auf Schildern und T-Shirts war zu lesen: “T’as où la pride?“, “Catho, pan et heureux“ oder “En Valais, on aime les Reines“.

“Ich bin froh, so viele Leute zu sehen, denn die Besucher geben den Einheimischen Kraft und eine Stimme”, sagte der 72-jährige Patrice zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er sei extra aus Genf angereist und bisher bei allen Prides und “allen Kämpfen” dabei gewesen.