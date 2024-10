Promireigen am Zurich Film Festival geht mit Kate Winslet weiter

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die britische Schauspielerin Kate Winslet hat am Zurich Film Festival (ZFF) ihren neuen Film «Lee» präsentiert, Hände geschüttelt, Autogramme gegeben, Selfies gemacht und einen Golden Eye Award entgegengenommen. Dabei wirkte sie publikumsnah.

Der Besuch der Oscargewinnerin sei «wie ein wahrgewordener Traum», schwärmte Festivaldirektor Christian Jungen in seiner Laudatio am Montagabend im Kongresshaus. Kate Winslet sei «eines der Highlights der 20-jährigen ZFF-Geschichte».

Die Schauspielerin beeindrucke nicht nur in ihren Rollen durch ihre Authentizität. Er habe sie tagsüber auch als sehr bodenständig empfunden. Beispielsweise, als sie am Nachmittag in den Zürichsee gesprungen sei. Winslet bestätigte dies: «Ich habe 20 bis 25 Minuten bei 15 gebadet und geplaudert.»