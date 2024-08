Raser auf A2 im Tessin mit 205 Kilometern pro Stunde unterwegs

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Tessiner Kantonspolizei hat bei Bellinzona einen Raser gestoppt, der mit 205 statt den erlaubten 120 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Sie zeigte den 31-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an, zudem wurde ihm ein Fahrverbot in der Schweiz auferlegt.

Der Mann mit albanischen Wurzeln sei am 28. Juli kurz nach 23 Uhr von einer Patrouille bei Monte Carasso in der Nähe von Bellinzona kontrolliert worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag mit.

Der in England wohnhafte Mann war in Richtung Norden auf der Autobahn A2 unterwegs und fuhr mit 205 statt den erlaubten 120 Kilometern pro Stunde.