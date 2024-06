Richard McGuires Weg vom Post Punk über Streetart zum Kult-Comic

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Richard McGuires Kunst ist wild und konzentriert, laut und sinnlich, witzig und ernsthaft. Mit der Ausstellung “Then and There, Here and Now” präsentiert das Cartoonmuseum Basel einen Musiker, Zeichner und Maler, der sich kaum auf einen Nenner bringen lässt.

Als Mitglied der New Yorker Avantgarde-Band Liquid Liquid schuf McGuire in den 1980er-Jahren unter anderem einen Basslauf, der später von vielen Hiphop-Grössen übernommen wurde. Gleichzeitig bewegte sich das 1957 geborene Multitalent als Streetart-Künstler durch die Stadt, bis er 1989 im Comicmagazin “RAW” von Art Spiegelman den Grundstein für sein Haupt- und Meisterwerk legte.

Es waren die ersten Zeichnungen für die Graphic Novel “Hier”, die erst 2014 erschien und ihn zum Star der Szene aufsteigen liess. In diesem Werk lässt er in einem Wohnhaus eine Zeitmaschine los, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem Zeitrahmen von Millionen von Jahren wird durcheinanderwirbelt.

Im Cartoonmuseum sind in einem Raum Originalzeichnungen des Comics zu sehen, aber auch Entwürfe, die er in in unterschiedlichen Techniken fertigte und die für sich gesehen bereits als eigenständige Kunstwerke durchgingen.

Kunst ohne Grenzen

McGuire ist aber viel mehr als Comic-Zeichner. Er hat hintersinnig-dystopische Animationsfilme geschaffen und ausgesprochen fantasievolle Kinderbücher. Er hat dreidimensionale Objekte gefertigt und nebst vielem anderen auch eine Serie von Drucken und Malereien, in denen er die Comic-Kultfiguren Popeye und Olivia ins Flächig-Abstrakte überträgt.

Auch wenn sie so wie Werkzeuge oder Laboreinrichtungen wirken, bleiben sie doch stets als Popeye und Olivia erkennbar. Zu den Höhepunkten der Ausstellung gehört ein Raum mit den Covers für die Zeitschrift “The New Yorker”. Es sind diese zumeist grellbunte Wimmelbilder, die das Leben in New York feiern oder verdammen – wenn nicht beides gleichzeitig.

Die Ausstellung “Richard McGuire. Then and There, Here and Now” im Cartoonmuseum Basel ist noch bis 3. November zu sehen.