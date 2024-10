Riklin-Brüder legen riesiges Picknicktuch in Brig aus

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die St. Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin haben am Montag in der Stadt Brig VS ein gigantisches Picknicktuch ausgelegt. Nach Angaben der Künstler nahmen geschätzt «weit über tausend Personen» am kollektiven Picknick teil.

Die St. Galler Zwillingsbrüder nennen ihr Projekt «Bignik». «Bignik verfolgt das subversive Ziel, grosskariertes Denken und Handeln in die Gesellschaft zu bringen und scheinbar unüberwindbare Grenzen in den Köpfen der Menschen zu sprengen», heisst es in einer Medienmitteilung der Riklin-Brüder vom Dienstag.

Die Langzeitperformance wurde 2012 ins Leben gerufen. In diesem Jahr kam es zur ersten Tuchauslegung ausserhalb der Ostschweiz.