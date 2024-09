Rund 10’500 Jahre altes Paddel-Bruchstück in Deutschland entdeckt

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Forschende haben bei Grabungen im Duvenseer Moor in Schleswig-Holstein ein etwa 10’500 Jahre altes Bruchstück eines Paddels entdeckt. Nach dem Fund des Paddels von Duvensee im Jahr 1925 sei es das zweite Fundstück dieser Art, sagte Grabungsleiter Harald Lübke.

Es sei zwar nicht so gut erhalten wie der berühmte Fund vor 99 Jahren. «Aber es zeigt eindeutig die typische Form der damaligen Zeit, denn man kann es eigentlich eins zu eins auf das alte Paddelblatt legen», sagte Lübke der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Der Stiel ist zwar abgebrochen, die Schulterpartie ist aber eindeutig erhalten. «Diese Paddel sind wichtige Belege für frühe Mobilität auf dem Wasser. Vergleichbare Funde gibt es nur noch an der Fundstelle Star Carr im Norden Englands, deren Paddel etwas älter sind», sagte Lübke.

Für die Archäologen ist der Ort seit langem ein Hotspot. Seit rund 100 Jahren graben sie immer wieder dort. Es gibt mehr als 20 Fundstellen, darunter steinzeitliche Wohnplätze. Als diese noch bewohnt waren, lag die letzte Eiszeit bereits mehrere 1000 Jahre zurück. Die Ostsee in ihrer heutigen Form existierte noch nicht, stattdessen gab es viele Seen.

Noch kein Boot gefunden

Lübke geht nicht davon aus, dass die Jäger und Sammler das Bruchstück beim Paddeln auf dem See verloren haben, wie dies mutmasslich beim Fundstück von 1925 der Fall war. «Viel normaler ist, dass solche Stücke so lange benutzt werden, bis sie irgendwann zufällig zerbrechen. Das ist hier offenbar passiert und dieses Fragment ist dann zufällig mit in der Uferzone gelandet.»

Der Forscher hofft, eines Tages Reste eines Bootes der Jäger und Sammler zu finden. «Die Frage, ob die Menschen damals einfache Einbäume oder sogar mit Birkenrinde oder Tierfellen bespannte Spantenboote nutzten, ist in der Archäologie seit langem offen. Das Duvenseer Moor könnte uns hier wichtige Antworten liefern.» Der Fund eines solchen Bootes wäre für ihn der Hauptgewinn.