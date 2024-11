Ruth Metzler für Arosa Humorschaufel nominiert

Keystone-SDA

Für ihren Mut, Führungsverantwortung zu übernehmen und den Schweizer Sport zukunftsweisend auszurichten, wird alt Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold für die Arosa Humorschaufel nominiert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Metzler-Arnold war am Freitag zur neuen Präsidentin von Swiss Olympic gewählt worden. Für das Amt, das sie am 1. Januar antreten wird, benötige sie neben Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen auch ein positives Gemüt – und das biete sie, begründete das Arosa Humorfestival am Samstag die Nominierung.

Mit ihrer Begeisterung für die Schweizer Berge sei Metzler-Arnold prädestiniert, den Schweizer Sport in neue Höhen zu führen. Geehrt werden «Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft oder Sport, die sich im Verlauf des Jahres unter der Nebeldecke durch einen gewissen Sinn für Humor ausgezeichnet haben».

Nach Marco Odermatt, Leonardo Genoni, Schwinger Fabio Hiltbrunner, dem Duo Roger Federer & Rafael Nadal, Kamala Harris, Rainer Maria Salzgeber und dem Theaterensemble Karl’s kühne Gassenschau ist Metzler-Arnold die achte Nominierte, die für die Humorschaufel vorgeschlagen wird. Wer die Arosa Humorschaufel dieses Jahr erhält, wird am 7. Dezember bekannt gegeben.