Sängerin Börni ist glücklich in ihrer Beziehung

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Sängerin Börni Höhn ist in einer Beziehung und glücklich damit. “Der Rest ist privat”, sagte sie zu Blick.ch.

Die 37-Jährige tritt am Freitag zum ersten mal am Zurich Pride Festival auf. Sie freue sich riesig auf den Auftritt, sagte sie weiter. “Dieser Anlass verkörpert so viel Liebe, Toleranz und Diversität”, alles Werte die ihr wichtig seien. Schliesslich bin ich selbst eine quirlige Person, die nicht immer der Norm entspricht”.

Sie glaube, “wir sind alle Teil einer LGBTQ-Community”, sagte die Musikerin, deren Gesangs-Karriere mit der SRF-Sendung Musicstar 2007 begann. Die Freiheit, sich selber sein zu dürfen und nicht verstecken zu müssen, sei sehr wichtig. “Davon darf und soll sich niemand verstecken”, sagte die Sängerin.