Sängerin Caroline Alves wollte nicht in die Schweiz ziehen

(Keystone-SDA) Sängerin Caroline Alves ist vor rund 16 Jahren der Umzug von Brasilien nach Biel BE nicht leicht gefallen. Die damals Elfjährige war geschockt, als sie die schneebedeckten Strassen in der Schweiz sah.

Sie sei nicht begeistert gewesen, als ihr Mutter ihr eröffnet habe, dass sie in die Schweiz ziehen, sagte Alves, die 2023 im Zürcher Letzigrund im Vorprogramm der britischen Band «Coldplay» auftrat, dem Newsportal ajour.ch. «Ich wollte überhaupt nicht mitkommen. Ich sagte meiner Mutter, ich würde mir eine Packung meiner Lieblingskekse kaufen, mich in mein Zimmer einschliessen und nie wieder herauskommen.»

Die in den Armenvierteln Rio de Janeiros (Favelas) geborene Alves hat dort eine spezielle Kindheit erlebt: «Man erlebt Gewalt und sieht einige Dinge, die man nicht sehen sollte.» Doch sie habe auch viele schöne Erinnerungen. «Was mir am meisten gefiel und was ich noch immer spüre, wenn ich dort Ferien mache, ist das ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl.»

In Biel gefalle es ihr gut, «jetzt bin ich hier glücklich», so Alves, die 2021 von SRF zum «SRF 3 Best Talent» gekürt wurde. Sie sei nicht sicher, ob sie für immer nach Brasilien zurückkehren könnte.