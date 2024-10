Südkoreas Präsident warnt Nordkorea vor Einsatz von Atomwaffen

(Keystone-SDA) Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat Nordkorea vor einem Einsatz seiner Nuklearwaffen gewarnt. «Sollte Nordkorea versuchen, Atomwaffen einzusetzen, wird es mit der entschlossenen und überwältigenden Antwort unseres Militärs und der südkoreanisch-amerikanischen Allianz rechnen müssen. Dieser Tag wird das Ende des nordkoreanischen Regimes sein», sagte Yoon in seiner Rede zum nationalen Tag der Streitkräfte in einer Militärbasis in Seongnam südlich der Hauptstadt Seoul. Zudem prangerte Yoon Nordkoreas «illegalen Waffenhandel» mit Russland an, der den Weltfrieden bedrohe.

Im September hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un der Weltöffentlichkeit erstmals eine Urananreicherungsanlage präsentiert und davon gesprochen, den Bestand seiner Nuklearwaffen «exponentiell» erhöhen zu wollen. Das Stockholmer Friedensinstitut Sipri schätzt, dass Nordkorea über rund 50 atomare Sprengköpfe verfügt. Das ist allerdings nur eine grobe Schätzung, die genaue Anzahl ist nicht bekannt. Das Land ist wegen seines Atomprogramms mit weitreichenden UN-Sanktionen und Einfuhrverboten belegt. Der letzte bekannte Atomtest fand 2017 statt.