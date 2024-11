Sachbeschädigungen und Ruhestörungen begleiten Halloween

An Halloween ist es auch dieses Jahr wieder landesweit zu Sachbeschädigungen und Ruhestörungen gekommen. Dutzende Male rückte die Polizei in verschiedenen Kantonen aus wegen Eierwürfen gegen Häuser, wegen Steinen gegen Busse, Feuerwerkskörpern und Ruhestörungen.

(Keystone-SDA) Im Kanton Zürich wurden Container in Brand gesetzt und zwei Busse mit Steinen beschädigt. Die meisten Einsätze auf Kantonsgebiet wurden durch Eierwürfe gegen Fassaden und Fahrzeuge sowie das Abbrennen von Pyrotechnik ausgelöst, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen mitteilte.

In Winterthur verzeichnete die Stadtpolizei zehn Halloween-Einsätze. Drei Personen, davon zwei maskiert und mindestens einer mit einem Messer, überfielen einen Mann und raubten rund 100 Franken. Zudem rückte die Stadtpolizei dreimal wegen gezündeter Pyrotechnik und sechs Eierwürfen gegen Fassaden und Autos aus.

Mehrere Zürcher Polizeiorganisationen betonten allerdings, dass sich die Vorfälle im Vergleich zu früheren Jahren in Grenzen gehalten hätten und die grosse Mehrheit der gruslig verkleideten Kinder und Jugendlichen friedlich unterwegs gewesen sei.

Auch im Aargau kam es zu verschiedenen Sachbeschädigungen. Dank Prävention und Kontrollen sei der Abend aber grösstenteils ruhig verlaufen, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Im Baselbiet wurden hauptsächlich Eierwürfe gegen Busse festgestellt. In der Stadt Basel kam es zu keinen Zwischenfällen.

Mehrheit der Verkleideten korrekt

Im Kanton Solothurn ging rund ein Dutzend Meldungen ein. Dabei sei es vor allem um Eierwürfe an Hausfassaden oder Feuerwerkslärm gegangen, teilte die Polizei mit. Die grosse Mehrheit der Kinder und Jugendlichen habe sich korrekt und anständig verhalten. Es habe sich bewährt, dass die Jugendpolizei sowie weitere Patrouillen in Uniform und in Zivil Präsenz markiert hätten.

Im Thonex im Kanton Genf wurde ein Jugendlicher festgenommen, nachdem er einen Polizeibeamten mit Mörserfeuer verletzt hatte.

Halloween bezeichnet die Nacht vor Allerheiligen. Keltische Ursprünge werden vermutet, sind aber nicht belegt. Der Mythologie nach machten sich die Toten auf die Suche nach den Lebenden, die im nächsten Jahr sterben sollten. Zur Abschreckung der bösen Geister verkleideten sich die Menschen mit furchterregenden Kostümen und spukten selbst bei Nacht durch die Strassen.

Halloween wurde ursprünglich nur in katholisch gebliebenen Gebieten der britischen Inseln gefeiert, vor allem in Irland. Auswanderer brachten den Brauch in die USA und von dort kam er seit den 1990-er Jahren nach Kontinentaleuropa.