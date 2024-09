Sara Leutenegger zeigt ihre Kinder nicht mehr auf Social Media

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Influencerin Sara Leutenegger will keine Fotos ihre Kinder mehr in den sozialen Medien zeigen. Künftig will sie zumindest darauf achten, dass deren Gesichter nicht mehr erkennbar sind, wie sie laut «Blick» in einer Instagram-Story erklärte.

In den vergangenen Jahren habe sie sich immer mehr Gedanken zu dem Thema gemacht, führte die 30-Jährige aus. Um ihre beiden Söhne zu schützen habe sie nun diesen Entschluss gefasst. «Es ist für mich einfach ein mega Bauchgefühl. Ich denke, man kann trotzdem noch herzigen Content machen», wird die ehemalige Kandidatin der TV-Show «Germanys Next Topmodel» weiter zitiert.

Im Mai 2023 hatte Leutenegger gegenüber «20 Minuten» dagegen noch festgehalten, dass ihre Kinder auf Social Media zu zeigen, eine wohlüberlegte Entscheidung sei. Doch schon damals äusserte sie Bedenken und betonte aber zugleich: «Ich will meine Kinder aber auch nicht verstecken müssen, sie gehören zu mir.»