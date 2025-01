Saudi-Arabien schickt Hilfsgüter nach Syrien

Saudi-Arabien hat erstmals seit dem Umbruch in Syrien humanitäre Hilfsgüter in das regionale Nachbarland geflogen. Die saudische Staatsagentur SPA bezeichnete den Flug als Beginn einer Luftbrücke nach Syrien, der auch eine Landbrücke folgen solle. Mit dem ersten Flug aus der saudischen Hauptstadt Riad kamen dem SPA-Bericht zufolge unter anderem Lebensmittel, Notunterkünfte und Arzneimittel nach Syrien. In der Zeit des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 bis Ende 2024 habe Saudi-Arabien Hilfsgüter in Höhe von mehr als 850 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt.