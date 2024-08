SBB haben mit grösserer IT-Panne zu kämpfen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die SBB haben seit Dienstagmorgen um etwa 10 Uhr mit einer grösseren IT-Panne zu kämpfen. Wie Kundinnen und Kunden berichteten, konnten keine Billetts gekauft werden. Zudem fielen an Bahnhöfen die Anzeigetafeln aus.

Das genaue Ausmass sei unklar, teilten die SBB kurz vor 11 Uhr auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Ihre Fachleute würden mit Hochdruck an der Behebung arbeiten. Sowohl auf der App als auch auf der Webseite der SBB liessen sich am Morgen keine Verbindungen suchen. Der Online-Fahrplan war ausgefallen.

Auch der Ticketverkauf lief nicht, wie die Onlineportale von Blick und 20 Minuten berichteten. Das Infoportal mit der Betriebslage und den Störungen war nicht abrufbar. An den Bahnhöfen in Bern oder Olten fielen alle Anzeigen aus. Die SBB stellten weitere Informationen in Aussicht.