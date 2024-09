SBB prüfen mit Pilotprojekt neue Nachtverbindungen

(Keystone-SDA) Die SBB planen ab dem kommenden Winter neue Nachtverbindungen. Im Rahmen eines Pilotprojekts sollen nachts Züge zwischen Bern und dem Flughafen Zürich verkehren. Ob die Verbindungen dauerhaft eingeführt werden, sei noch offen.

In einem ersten Schritt werden die SBB im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem nächsten Fahrplanwechsel an acht Wochenenden im Winter 2024/2025 sowie im Herbst 2025 eine neue Nachtverbindung im Fernverkehr anbieten, wie die SBB auf Anfrage von Keystone-SDA zu einem Bericht von CH Media mitteilten. Dies sei auf der Strecke Bern – Olten – Zürich HB – Zürich Flughafen vorgesehen.

Die Nachtverbindungen per Fahrplanwechsel seien sowohl für Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer als auch für Reisende, die früh vom Flughafen Zürich losfliegen, attraktiv. In Olten und Zürich bestehe zudem Anschluss an die Nacht-S-Bahnen. Die Züge verkehren um 02.01 Uhr sowie 03.01 Uhr ab Bern Richtung Zürich, der Zug um 03.01 Uhr verkehrt weiter bis Zürich Flughafen (Ankunft um 04.16 Uhr), wie es weiter hiess. In Gegenrichtung fahren die Züge um 02.02 Uhr und 03.02 Uhr am Hauptbahnhof Zürich ab.

Mit dem neuen Fahrplan seien zudem verschiedene Verbesserungen in den bereits bestehenden regionalen Nachtnetzen am Wochenende geplant.

Weitere Schritte seien denkbar. Ob und wann diese umgesetzt würden, sei noch nicht klar, hiess es am Donnerstag auf der Webseite der SBB. Reisende seien heute vermehrt auch nachts unterwegs. Hier wollten die SBB eine Alternative zum Auto anbieten.