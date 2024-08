Schüsse in Brüsseler Wohnhaus – ein Toter

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach mehreren Schüssen in einem Wohnhaus in Brüssel ist ein Mann gestorben. Ein oder mehrere bewaffnete Verdächtige waren am frühen Morgen Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge in ein Wohnhaus in einem belebten Viertel der belgischen Hauptstadt eingedrungen.

Im Inneren des Hauses in der Brüsseler Gemeinde Ixelles wurden dann den Angaben zufolge Schüsse abgefeuert. Der Mann im Alter von etwa 60 Jahren starb, ein weiterer Mann und eine Frau kamen verletzt in ein Spital, befinden sich aber nicht mehr in Lebensgefahr. Nach dem Täter oder den Tätern werde aktiv gesucht, hiess es. Das Motiv sei unbekannt, die Ermittlungen dauerten an.

In jüngster Zeit fielen in Brüssel häufiger Schüsse, bei Schiessereien im Drogenmilieu gab es Tote und Schwerverletzte.