Schauspieler Beat Schlatter und seine Frau mögen viel Raum

(Keystone-SDA) Schauspieler Beat Schlatter und seine Frau Mirjam Fischer mieten für Ferien gerne eine grosse Wohnung. «Ich verstehe die Leute nicht, die es mehr als drei Tage mit der Partnerin oder dem Partner in einem Hotelzimmer aushalten», sagte er der «Schweizer Illustrierten».

Sie würden immer zu grosse Wohnungen mieten, wie derzeit in Venedig, wo die beiden die Kunstausstellung Biennale besuchen. Momentan würden sie drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer belegen. «Manchmal schauen die Vermieter, wenn wir nur zu zweit ankommen. Und denken sich, wir würden Partys feiern», so Schlatter in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift. Dabei würden sie sich einfach viel Platz wünschen. «Ausserdem schläft es sich besser alleine im Bett.»

Auch im Alltag verfügt das Ehepaar über genügend Platz. Sie wohnen getrennt.