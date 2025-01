Schauspieler Carlos Leal dokumentiert die Brände in Los Angeles

Keystone-SDA

Der Schauspieler Carlos Leal dokumentiert mit seiner Kamera die Brände in Los Angeles. Er selbst lebt mit seiner Familie in der Nähe der Feuer, begibt sich aber tagsüber in die Brandzonen hinein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei schwierig, in die Gebiete zu gelangen, da die Strassen von Polizei und Feuerwehr abgesperrt sind, sagte Leal dem «Tagesanzeiger» am Freitag. Allerdings herrsche so viel Chaos, dass panisch verlassene Autos den Verkehr behinderten. Niemand habe ihn aufgehalten.

«Es gab Momente, in denen die Feuerwehr Strassen sperrte, und ich wusste nicht, ob ich das Gebiet verlassen kann», so der 55-Jährige. «Die Hitze war extrem, der Rauch giftig». Derzeit herrsche in Los Angeles eine Mischung aus Traurigkeit und Entsetzen.

Der Freiburger arbeite derzeit an einem Fotobuchprojekt, das den Kontrast zwischen dem Glamour Hollywoods und der Realität auf den Strassen zeige. Die Fotografie habe Leal dazu motiviert, auch in dieser Situation auf der Strasse unterwegs zu sein. «Es ist meine Leidenschaft. Die Fotografie ist für mich ein Ausdrucksmittel, und ich möchte diese Ereignisse dokumentieren», sagte der Schauspieler.