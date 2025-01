Schauspieler Cyril Metzger hält wenig vom «Method Acting»

Keystone-SDA

Der französisch-schweizerische Schauspieler Cyril Metzger hält wenig vom "Method Acting". Stattdessen setzt er bei der Vorbereitung auf seine Rollen auf genaue Beobachtung und präzise Umsetzung. Zu sehen sind seine Künste in der Netflix-Produktion "Winter Palace".

1 Minute

(Keystone-SDA) Metzger betrachtet den Schauspielberuf als Handwerk. Für die Rolle eines Schweinezüchters habe er einen Tag lang einen echten Landwirt studiert. «Er machte sehr sparsame, fast subtile und feine Gesten», sagte Metzger in der «Schweizer Illustrierten» am Sonntag. Das habe habe er so nicht erwartet.

Privat hat der junge Schauspieler zwei grosse Leidenschaften. Zum einen weiss er alles über Stoffe und besitzt mehrere Massanzüge aus Paris. Zum anderen liebt er Uhren. «Manche kaufen Wohnungen, ich Uhren», sagte er. «Danach muss ich mich zwei Monate von Pasta ernähren.»

Die Serie «Winter Palace» ist die erste Koproduktion des Westschweizer Fernsehens mit Netflix. Sie handelt von einem Schweizer Hotelier, der mithilfe eines Engländers den Wintertourismus erfindet.