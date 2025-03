Schweiz unterstützt Syrien mit 60 Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Schweiz hat eine Unterstützung in der Höhe von 60 Millionen Schweizer Franken für Syrien gesprochen. Die Chefin der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza), Patricia Danzi, reiste dafür am Montag nach Brüssel an die neunte Brüsseler Syrienkonferenz.

(Keystone-SDA) Mit den finanziellen Mitteln solle der syrischen Bevölkerung vor Ort sowie in den umliegenden Ländern geholfen werden, sagte Danzi im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Rande der Konferenz. Vielen zurückkehrenden Syrerinnen und Syrern fehle es an allem: an Häusern, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Die Konferenz solle ein Teil der Lösung sein.

Die Konferenz fand rund drei Monate nach der Flucht des syrischen Machthabers Baschar al-Assad statt. Zum ersten Mal sassen Vertreter des Landes mit am Tisch. Syrien wurde durch Übergangs-Aussenminister Asaad Hassan al-Schaibani repräsentiert, der sich für die bisher geleistete Hilfe bedankte und weiter um Investitionen in sein Land bat, wie er in seiner Ansprache im Konferenzsaal sagte.