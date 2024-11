Schweiz will an neuem Klimagipfel Klimaschutzfinanzierung ausweiten

Keystone-SDA

In Aserbaidschan beginnt am (morgigen) Montag die 29. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. An der COP29, wie sie abgekürzt heisst, sollen die Teilnehmerstaaten ein neues kollektives Finanzziel für Investitionen in den weltweiten Klimaschutz verabschieden.

(Keystone-SDA) Die Schweiz verfolgt am Klimagipfel das Ziel, die Zahl der Geberländer für Investitionen in den weltweiten Klimaschutz zu vergrössern. Alle Länder sollten «nach ihren Möglichkeiten» zur Finanzierung beitragen, insbesondere «wohlhabende Länder mit hohem Treibhausgas-Ausstoss».

Das teilte das Bundesamt für Umwelt (Bafu) vor der Konferenz mit. Nicht mehr nur Industrieländer sollten zahlen, sondern auch Länder wie China oder Saudi-Arabien, präzisierte das Bafu auf Anfrage. In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ist auch vorgesehen, Regeln für die Umsetzung eines weltweiten Marktmechanismus zu beschliessen.

In der zweiten Konferenzwoche will Bundesrat Albert Rösti an der COP29 teilnehmen, wie seit September bekannt ist.