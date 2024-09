Schweizer Börse ernennt Juan Flames zum Chef der spanischen Börse

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Schweizer Börse SIX hat einen neuen Chef für die spanische Börse BME ernannt, die der SIX gehört. Juan Flames wird den Posten des «Head BME Exchanges» und «CEO BME» per Mitte November übernehmen.

Damit folgt Flames auf Javier Hernani. Dieser werde sich künftig als Mitglied der SIX-Konzernleitung auf die Geschäftseinheit Wertpapierdienstleistungen (Securities Services) konzentrieren, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zudem werde Hernani weiterhin dem Verwaltungsrat der spanischen BME angehören.

Flames ist derzeit für die Barclays Bank Europe in Madrid als Verantwortlicher für Kapitalmärkte tätig. Davor war er für mehr als ein Jahrzehnt bei Goldman Sachs in London.