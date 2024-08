Schweizer Börse setzt Talfahrt fort

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Finanzmärkte setzen am Dienstag im frühen europäischen Geschäft zu einer Stabilisierung an. Nach zwei tiefroten Tagen rechnen Händler mit einer Erholung. Am Schweizer Aktienmarkt wird diese jedoch zunächst von den nachgebenden Schwergewichten gebremst.

Zuletzt hatten US-Rezessions- und Kriegssorgen an den internationalen Aktienmärkten für heftige Kurseinbussen gesorgt. Dabei hatte der Schweizer Leitindex SMI insgesamt über 6 Prozent eingebüsst. “Manch mutiger Anleger dürfte die tieferen Kurse nun als Einstiegsgelegenheit nutzen”, sagte ein Händler.

Am Dienstagmorgen notiert der SMI gegen 09.45 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 11’560 Punkten. Und auch weitere europäische Aktienindizes wie der Dax in Frankfurt oder der FTSE100 in London (beide +0,3%) rücken leicht vor. Gar einen Kurssprung um 9,5 Prozent vollzog der zuletzt arg gebeutelte japanische Nikkei-Index. Am Montag war dieser noch um 13 Prozent abgestürzt.

Auch an der Währungsfront entspannt sich die Lage. Nachdem mit den wachsenden Unsicherheiten viele Investoren in den als “sicherer Hafen” geltenden Schweizer Franken geflüchtet waren, rückte der Euro zurück über die Schwelle von 93 Rappen und kostet nun 0,9354 Franken. Der US-Dollar geht zu 0,8560 Franken um nach Kursen von zuletzt unter 85 Rappen.

Und in der Welt der Kryptowährungen konnte sich auch der Bitcoin vom Kurseinbruch unter die Marke von 50‘000 US-Dollar etwas erholen. Derzeit notiert die weltweit wichtigste Kryptowährung bei knapp 56’000 Dollar. Auf Wochensicht bedeutet dies aber immer noch ein Minus von 16 Prozent.

An der Schweizer Börse stehen bei den Blue Chips derzeit die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova (+5,0%) an der Spitze, gefolgt von sich ebenfalls gut erholenden Aktien wie jenen des Rückversicherers Swiss Re (+1,7%) oder der Baustoffkonzerne Sika (+1,4%) und Holcim (+1,3%).

Auf der anderen Seite geben allerdings unter anderem die Schwergewichte Novartis (-0,6%), Roche-Genussscheine (-0,5%) oder Nestlé (-0,1%) nach. Der Luxusgüterhersteller Richemont (-0,9%) büsst noch deutlicher an Boden ein.