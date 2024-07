Schweizer Börse SIX stellt Handel erneut ein

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Schweizer Börse SIX hat den Handel am Mittwochmittag wegen der technischen Probleme erneut eingestellt. Entgegen einer ersten Meldung halten die Probleme mit dem Kursfeed an, wie einer Meldung auf der SIX-Seite zu entnehmen ist.

Die erneute Handelseinstellung erfolgte um 11.45 Uhr. Zuvor hatte die SIX den Handel nach den massiven Problemen um 11.30 Uhr wieder aufgenommen, nachdem sie die Panne mit dem Datenfeed SIX MDDX für behoben erklärt hatte. Neben dem Aktienhandel sind auch der Handel mit Optionen und strukturierten Produkten sowie mit Obligationen betroffen.

Nach den kurz nach Handelsbeginn aufgetretenen Problemen mit dem Kursfeed für Aktien und Indizes war der Handel an der SIX um 10 Uhr eingestellt worden. Gegen 11 Uhr waren die Probleme zunächst für gelöst erklärt worden, eine Wiederaufnahme des Handels wurde gegen 11.30 Uhr versucht. Die Ursache der Panne war zunächst unklar, laut einem Sprecher handelt es sich aber um ein internes Problem. Dieses betrifft auch die zur SIX-Gruppe gehörende spanische Börse BME.