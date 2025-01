Schweizer Band Pegasus verliert zwei Mitglieder

Keystone-SDA

Die Schweizer Band Pegasus wird bald nicht mehr in der bisherigen Formation unterwegs sein. Die Band hat am Montag angekündigt, dass zwei der vier Mitglieder austreten. Gabriel Spahni und Simon Spahr werden die Band Ende 2025 verlassen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach über zwanzig Jahren auf Bühnen und in Studios dieser Welt ende in diesem Jahr die Geschichte, die in der Kindheit begonnen habe, teilte die Band auf ihrer Website mit. Pegasus werde aber mit Noah Veraguth und Stefan Brønner weitergeführt.

Die Trennung geschehe freundschaftlich, betonte die Band. «Mit Verständnis für unsere individuellen Bedürfnisse und dem Wunsch nach neuen Anfängen.»

Am Freitag erscheint ihr letztes gemeinsames Album «Twisted Hearts Club». Als der Titel dazu entstanden sei, hätten sie noch nicht geahnt, welche schweren Entscheidungen auf sie zukommen würden. «Wir freuen uns darauf, unsere letzte Tour in dieser Konstellation in vollen Zügen mit euch zu geniessen», so die Band.