Schweizer Firmen unter den pünktlichsten Zahlern

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schweizer Unternehmen haben eine hohe Zahlungsdisziplin. Die hiesigen Firmen belegen laut einer Analyse des Unternehmensberaters Dun & Bradstreet eine führende Position im nordeuropäischen Raum.

Konkret würden 68,8 Prozent der Schweizer Unternehmen pünktlich ihre Zahlungen leisten, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Payment Studie 2024 von D&B. Die Auswertung untersuchte das Zahlungsverhalten von Unternehmen in über 30 Ländern.

Im europäischen Vergleich zahlen nur noch Unternehmen in Dänemark (94,2%), Polen (82,7%) und den Niederlanden (76,1%) pünktlicher als in der Schweiz. Firmen in südeuropäischen Ländern wie Spanien (46,7%), Italien (41,1%) und Portugal (19,2%) seien indes punkto Zahlungsmoral auf den hinteren Rängen zu finden.

Im Branchenvergleich zeige sich in der Schweiz indes ein differenziertes Bild: Sehr zuverlässig seien Unternehmen aus dem Bau- (75,2%) und Finanzwesen (73,5%), gefolgt vom Grosshandel (63,3%) und dem Einzelhandel (62,9%). Besonders auffällig sei derweil der deutliche Rückgang pünktlicher Zahlungen in den Branchen Spedition und Logistik, Kommunikationsdienstleistungen sowie im Nah- und Fernverkehr.

Gleichzeitig zeige sich weltweit ein Trend, der anhalte: Kleinere Unternehmen zahlen häufig pünktlicher als grosse Konzerne.