Schweizer Konsumausgaben im Oktober über Vorjahresniveau

Keystone-SDA

Der Konsum in der Schweiz hat sich auch im Oktober positiv entwickelt. Die Erholung des Postfinance-Konsumindikators stützt sich allerdings nur auf bestimmte Konsumbereiche.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Kalenderbereinigt lagen die Schweizer Konsumausgaben im Oktober 2024 um 0,5 Prozent über dem Niveau des entsprechenden Vorjahresmonates, wie die Post-Tochter am Donnerstag mitteilte. Das ist die gleiche Wachstumsrate wie im Monat zuvor.

Im August hatte der Konsum im Vorjahresvergleich allerdings noch um 0,1 Prozent und im Juli sogar um 2,4 Prozent nachgegeben. Der jüngste Anstieg widerspiegle die deutlich verbesserte Konsumstimmung im Vergleich zum Vorjahr, ordnete Postfinance ein.

Dennoch bleibe eine gewisse Zurückhaltung bestehen, erklärte Postfinance. Die Erholung des Indikators sei weiterhin fragil und stütze sich nur auf bestimmte Bereiche.

Bei den Subindikatoren etwa zeige derjenige für «Alltag & Haushalt», dass für Güter des täglichen Bedarfs nach wie vor weniger ausgegeben wird als noch im letzten Jahr. Dieser Trend ist laut Postfinance insbesondere bei Büchern und Zeitungen sowie bei Artikeln für Haustiere sichtbar.

Auch im Bereich «Beauty & Wellness» bleiben die Ausgaben den Angaben zufolge verhalten. Immerhin: In einzelnen Bereichen, wie bei Beauty- und Gesundheitsbehandlungen, seien die Ausgaben im Vergleich zum Vormonat gestiegen.

Restaurantbesuche bleiben beliebt

Die Freizeitausgaben von Herr und Frau Schweizer bleiben derweil auf einem hohen Niveau. Vor allem die Auslagen in den Restaurants stützten den Teilindikator «Spass & Freizeit», während man bei den sportlichen Aktivitäten etwas knausriger war.

Und die hiesige Bevölkerung ist weiterhin viel unterwegs, was sich in leicht höheren Ausgaben für Besuche in Restaurants weltweit niederschlägt. Die Gesamtausgaben für Reisen hätten sich allerdings etwas verringert.

Postfinance wertet jeden Monat anonymisiert die Zahlungstransaktionen ihrer 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden aus. Der daraus berechnete Konsumindikator zeigt die um Verkaufstags- und Feiertagseffekte bereinigten Konsumausgaben im Jahresvergleich bzw. auf saisonbereinigter Basis zum Vormonat für die Subindikatoren «Alltag & Haushalt», «Beauty & Wellness», «Spass und Freizeit» sowie «Reisen».