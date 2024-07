Schweizer Prominente lassen sich Taylor Swift nicht entgehen

(Keystone-SDA) Das erste Konzert von Taylor Swift in der Schweiz haben sich auch Schweizer Prominente nicht entgehen lassen. Der Megastar aus den USA weckte bei ihnen Erinnerungen an die erste Liebesnacht und lockte sogar einen bekennenden AC/DC-Fan an.

“Ich bin traurig, dass ich mein Pailettenkleidchen vergessen habe”, sagte Manu Burkart vom Komiker-Duo Divertimento zu “Blick”. Auf einem in der Mittwochsausgabe publizierten Foto trägt der Komiker – der sich musikalisch eher bei AC/DC zuhause fühlt – ein sommerliches Hemd mit bunten Vögeln. Es freue ihn, das Phänomen Swift live zu sehen, sagte der 46-Jährige.

Musikalisch nahm es auch Pepe Lienhard wunder, “was die Frau drauf hat”, wie der 78-jährige Musiker sagt.

Bereits überzeugt von Swift zeigte sich der Schweizer Sänger Marius Baer. Sie sei e der Welt und die grösste Popkünstlerin, schwärmte der 31-Jährige. “Ich habe sogar das erste Mal Liebe gemacht zu der Musik von Taylor Songwriterinnen der Welt und die grösste Popkünstlerin, schwärmte der 31-Jährige. “Ich habe sogar das erste Mal Liebe gemacht zu der Musik von Taylor Swift”, erinnerte sich der Musiker, der mit richtigem Namen Marius Hügli heisst.