Schweizerin auf Mallorca getötet – Angeblich wegen Streit um Bier

(Keystone-SDA) Die Polizei hat auf Mallorca einen Mann festgenommen, der seine aus der Schweiz stammende Schwiegermutter mit einer Axt getötet haben soll. Der Festgenommene ist laut der spanischen Polizei Portugiese und 47 Jahre alt. Er werde des Mordes verdächtigt, hiess es.

Das Opfer sei 74 Jahre alt, und die Tat habe sich den Erkenntnissen zufolge am Mittwochabend nahe dem Küstenort Colònia de Sant Jordi rund 50 Kilometer südöstlich der Inselhauptstadt Palma ereignet, teilte die spanische Polizei weiter mit. Das Aussendepartement (EDA) in Bern war für eine Bestätigung am Donnerstagabend nicht erreichbar.

Zum möglichen Tatmotiv auf Mallorca äusserte sich die Polizei zunächst nicht. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Portugiese ausser sich geraten sein, weil kein Bier mehr im Kühlschrank gewesen sei und er kein Geld gehabt habe, um Alkohol zu kaufen. Eine Nachbarin habe Schreie gehört und die Polizei alarmiert, berichteten unter anderem die Regionalzeitungen «Diario de Mallorca» und «Última Hora».

Als die Beamten der Polizeieinheit Guardia Civil im Landhaus eintrafen, entdeckten sie schnell den Leichnam der 74-Jährigen, der in einer Blutlache gelegen habe. Der Verdächtige befand sich nach Angaben der Polizei als einzige weitere Person im Haus und wurde deshalb umgehend festgenommen. Derzeit sitzt der vorbestrafte Mann in einer Zelle einer Polizeiwache. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

«Última Hora» berichtete, die Tochter des Opfers habe sich bereits im Juni vergangenen Jahres von dem Mann getrennt und ihn ausserdem wegen geschlechtsspezifischer Gewalt angezeigt. Der 47-Jährige habe sich aber geweigert, aus dem Haus auszuziehen. Dort habe er deshalb bis zuletzt mit seiner Ex-Partnerin und der Schwiegermutter gelebt.