Schwere Kämpfe an der ukrainisch-russischen Grenze

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Russische und ukrainische Truppen haben sich an der Grenze beider Länder schwere Kämpfe geliefert. Nach russischer Darstellung versuchten mehrere Hundert ukrainische Soldaten, mit Unterstützung von Panzern über die Grenze in der Region Kursk zu stürmen. “Der Feind wurde durch Artilleriebeschuss, Luftangriffe und den Einsatz von Kampfdrohnen zurückgeschlagen”, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Abend mit. Danach versuchten die ukrainischen Truppen demnach, sich auf ihrer Seite der Grenze festzusetzen.

Von ukrainischer Seite verlautete, dass die russischen Streitkräfte “erhebliche Verluste” erlitten hätten. Die Angaben der beiden Kriegsparteien konnten nicht unabhängig überprüft werden. Auf sozialen Medien in Russland kursierten Berichte über Kämpfe und den Einsatz von Kampfflugzeugen. Eine Videoaufnahme zeigte einen ausgebrannten Tankwagen an einem Strassenrand, allerdings ohne Ortsangabe.